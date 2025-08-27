Gazze'den yürek parçalayan görüntüler: Bölgedeki yıkım havadan görüntülendi

İsrail'in saldırıları altındaki Filistin toprakları yıllardır süren çatışmaların yükünü taşıyor...

Gazze Şeridi, yıllardır devam eden saldırıların ve bombardımanların gölgesinde büyük bir insanlık dramına sahne olurken, bölgeden yaşanan acıları belgeleyen yeni görüntüler geliyor.

GAZZE'DEKİ AĞIR YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Gazze'ye havadan yardım atan bir uçaktan çekilen görüntü, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yayınlandı.

Görüntüde, İsrail'in 22 aydır süren yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'de oluşan ağır yıkım dikkat çekiyor.

GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDE SON DURUM

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde neredeyse ayakta tek bina kalmamış durumda.

Yine Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde oluşan ağır yıkım kameraya yansıyor.

Hayata dair tek bir izin göze çarpmadığı Cibaliya'nın gri renge büründüğü görülüyor.

Gazze kent merkezine gelindiğine ise ağır hasarlı binaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yüzlerce çadır göze çarpıyor.

BM'LER PAYLAŞTI: GAZZE'DEKİ KONUTLARIN YÜZDE 92'Sİ YA YIKILDI YA DA HASAR GÖRDÜ

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU

Çok sayıda İsrail askeri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de iş makineleriyle Filistinlilere ait yapıları yıktıkları anları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, yerel bir televizyonda katıldığı bir programda, Gazze'de Filistinlilere ait yapıları yıktığını övünerek anlatmıştı.

Zerbib, orduda görev yaptığı süre boyunca Gazze'de haftada ortalama 50 evi yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söylemişti.