Gazzeli çocukların Ramazan sevinci kamerada

Koronavirüs, ekonomik kriz ve işgalin gölgesinde yaşam süren Gazzeli çocuklar Ramazan ayını sevinçle karşıladı.

Tüm İslam aleminde dualarla ve coşkuyla karşılanan 11 ayın sultanı Ramazan, İsrail işgali altındaki Gazze’de de Filistinliler tarafından ayını coşku ile karşıladı.

Ekonomik koşulların gün geçtikçe kötüye gitmesi ve koronavirüs vakalarına rağmen halk Ramazan ayının heyecanını çocuklara yaşatabilmek için renkli ve ışıltılı süslemelere önem verdi.

Gazze Şeridi'ndeki Gazze şehir merkezinde çocuklar, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini havai fişeklerle kutladı.

Çocukların mutlulukla oyun oynadıkları o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazze Şeridi’nde gençlerin Ramazan sevinci VİDEO

