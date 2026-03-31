Gazzeli çocukların yürek burkan 'cenaze oyunu'

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları, binlerce sivili yaşamdan kopardı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden bombardımanlarda 72 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 172 bin 14 kişi yaralandı.

Bölgede hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin arasında özellikle çocuklar, savaşın acı gerçekleriyle çok erken yaşta tanışmak zorunda kalıyor.

OYUNCAK BEBEKLERLE ACI RİTÜEL

Gazze Şehri’nde yerinden edilenlerin kaldığı bir kampta, çocuklar sedye ve küçük oyuncak bebeklerle cenaze töreni canlandırdı. Görüntülerde, çocukların bebeği sedyeye yatırıp taşımaları ve cenaze ritüellerini taklit etmeleri gözlerden kaçmadı.

PSİKOLOJİK İZLER

Sosyal medyada yayılan bu kareler, Gazzeli çocukların ölümle iç içe büyüdüğünü ve savaşın derin psikolojik etkilerini yansıttı. Uzmanlar, çocukların bu tür deneyimlerin uzun vadede travma ve duygusal zorluklara yol açabileceğine dikkat çekiyor.