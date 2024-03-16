Gazzeli küçük kızdan yürek burkan sözler: Böyle değildim ki ben, daha güzeldim İsrail'in saldırıları altında korkunç zamanlar geçirdiğini söyleyen Gazzeli küçük kız, "Böyle değildim ki ben, daha tatlıydım, daha güzeldim. Ancak savaş harap etti beni, cesetlerden harap olduk. Yahudiler babamı götürdü" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor.

7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli can verdi, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastane, ibadet yerleri ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Gazzeli küçük kız: Cesetlerden harap olduk

"Savaştan önce durumun denir?" sorusuna yanıt veren Gazzeli küçük kız, "Korkunç. Korkunç. Böyle değildim ki ben. Daha tatlıydım, daha güzeldim. Ancak savaş harap etti beni, cesetlerden harap olduk. Yahudiler babamı götürdü" şeklinde konuştu.

İsrail vahşetinin sürdüğü bölgede artık gidecek bir yeri olmadığını söyleyen kız, yemek için hiçbir şey bulamadıklarını belirtti.

Kameralara yansıyan görüntülerde sempatik tavırlarıyla ilgi çeken küçük kız, savaş nedeniyle birçok ceset gördüğünü söylerken, "Hayır gitmem ben, burada kalacağım" serzenişinde bulundu.