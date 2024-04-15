Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler sahil bölgesinde toplandı İsrail'in katliamlara devam ettiği Gazze Şeridi'nde 14 yaş altı çocuk ve kadınların güneyden kuzeye geçmesine izin verildiği asılsız söylentilerini yayılması üzerine binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmek için Deir al-Balah ilinin sahil bölgesinde toplandı.

AA & Ensonhaber

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını 192 gündür sürdürüyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli hayatını kaybetti, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkazların altında binlerce ölü var

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edildi.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Asılsız söylenti Harekete geçirdi

Önceki gün sabah saatlerinde 14 yaş altı çocuk ve kadınların güneyden kuzeye geçmesine izin verildiği asılsız söylentilerini yayılması üzerine binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmek için Deir al-Balah ilinin sahil bölgesinde toplandı.