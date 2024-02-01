Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması halkı çaresiz bıraktı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar devam ediyor.

7 Ekim'den en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli yaşamını yitirdi, 65 bin 636 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Gıda yardımı ulaştırılamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesi çevresinde devam eden ağır askeri operasyonlara rağmen DSÖ ve ortaklarının oradaki 1000 hasta için temel tıbbi malzeme sağlamayı başardığını bildirdi.

Hastaneye gıda da ulaştırmayı çalıştıklarını aktaran Ghebreyesus, bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, "Bu gibi gecikmeler savunmasız durumdaki hastaların sağlık risklerini artırıyor ve sağlık personelinin işlerini aksatıyor" ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi'nin şu anda 400 kadar hastaya hizmet verdiğini bildiren Ghebreyesus, burada büyük tıbbi malzeme, yakıt ve gıda eksikliği olduğunu kaydetti.

Halk çaresiz kaldı

Ghebreyesus, kontrol noktasındaki işlemlerin gıda yardımlarının dağıtımını ve Nasır Hastanesi'ne ulaşımını geciktirdiğinin altını çizerek "Bu gecikmeler şiddetli açlık da dahil cehennem koşullarında yaşayan Gazze'deki insanların son derece çaresiz olduğunu vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi'ne akaryakıt ulaştırmak için izin istemeyi sürdürdüklerini belirten Ghebreyesus, Gazze için 'acil ateşkes' çağrısını yineledi.

Temiz suya erişim ölüm kalım meselesi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) paylaşımında ise "Gazze'de her gün sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü" ifadesine yer verildi.

Gazze'de temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiği kaydedilen açıklamada temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği uyarısında bulunuldu.

Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı.

"Gazze'deki durum tamamen umutsuz"

UNRWA'nın İletişim Sorumlusu Temara er-Rifai de tespit ettikleri son rakamlara göre Gazze'de her 2 bin kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü açıkladı.

Gazze'deki durumu 'tamamen umutsuz' olarak niteleyen Rifai, İsrail ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.