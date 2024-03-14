Gazze'ye giden insani yardımın üçte ikisi İsrail tarafından engellendi İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırıları sürerken, mart ayında insani yardım için gerekli günde en az 500 tırdan sadece ortalama 165’ine izin verdiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırıları, 2,3 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiği ve yardımların girişine izin verilmemesiyle kıtlığa sürüklendiği bir krize yol açtı.

Evlerinden edilen ve temel gıda maddelerine erişimde zorluk çeken Gazzeliler, İsrail'in saldırıları ve yardım konvoylarını engellemesi nedeniyle yaşadıkları en zor ramazanı geçiriyorlar.

Açlıkla mücadelenin had safhada olduğu Gazze'de, özellikle kuzey bölgelerde durum daha da vahim. Un bulunamadığı için hayvan yemlerini un yerine kullanarak ekmek yapmaya çalışan insanlar, Ramazan ayını büyük bir yoklukla karşılıyorlar.

İsrail, uluslararası tepkilere rağmen bölgeye yetersiz yardım göndermeye devam ediyor, bu da Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

Yardımların 3'te 2'si engellendi

"Gazze malzeme ve sevkiyat takibi" adlı platformda yer alan bilgilere göre, 1 Mart-13 Mart tarihleri arasında Gazze’ye giren toplam yardım tırı sayısı sadece 2 bin 152 olarak kaydedildi.

Gazze’nin güneyindeki Filistinlilerin sığındığı Refah kenti üzerinden giren yardım tırlarının sayısı sadece 399 olurken, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bin 753 tır Gazze’ye ulaşabildi.

Buna göre, mart ayında bazı günler 100 civarına kadar inen Gazze’ye ulaştırılabilen yardım tırı sayısının günde ortalama 165 olduğu belirtildi.

Ursula von der Leyen: "Günde en az 500 tırlık yardım gerekli"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda (Gazze’ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 3 gün önce yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye giden yardım dolu bir kamyonu geri çevirdiğini ve aralarında solunum cihazı ve kanser ilaçlarının da olduğu kritik yardım malzemelerini yasaklı listesine aldığını belirtmişti.