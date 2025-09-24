Gazze'ye giden Sumud Filosu nerede, ulaştı mı? Sumud Filosu neden önemli?

Gazze'deki yürekleri yakan soykırıma "dur" demek isteyenler, yola çıktı.

İsrail'in yasadışı ablukasına meydan okumak ve acil insani yardım ulaştırmak için 50'den fazla gemi rotasını Gazze'ye çevirdi.

Global Sumud Filosu, insanlık tarihinin en büyük sivil deniz hareketi.

50 ülkeden yaklaşık bin kişi denizden, on binlercesi de organizasyon ve saha çalışmalarıyla karadan katılıyor.

İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustosta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus’tan 23 tekne Küresel Sumud Filosunda yer alıyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, gemilerin 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de buluşacağını, bir aksilik olmaması halinde yaklaşık 2 hafta içerisinde insani yardımlarla Gazze'ye ulaşmayı planladıklarını kaydetti.

Durmaz, "(Filoya ait gemiler) Bunlar 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de, önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacak. Şu an için toplamda 50 civarında teknemiz başarıyla yola çıktı. Türkiye'den katılımcı da hala en yüksek sayıda. Hiçbir delegasyonun 30'un üzerinde katılımcısı yok. Türkiye'den de katılımcı sayısı 50 civarında şu anda." dedi.

SUMUF FİLOSU NEDEN ÖNEMLİ

Filo, kriz bölgelerine gıda, ilaç ve diğer malzemeler gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak üzere organize edilen bir grup tekne veya gemidir.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti.

Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.