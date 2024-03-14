Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders, kasım ayındaki seçim zaferine rağmen siyasi yelpazedeki destek eksikliği nedeniyle başbakan olamayacağını söyledi.
Wilders liderliğindeki İslam düşmanı Özgürlük Partisi (PVV), yüzde 23,5 oy alarak 37 milletvekili çıkardı.
İlk sonuçların ardından konuşan Wilders, "Ülkeyi biz yöneteceğiz." demişti. Ancak koalisyon kurma sürecinde yeterli desteği alamaması nedeniyle Hollanda'daki tablo değişti.
Başbakan olma umutları söndü
Wilders, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
Koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi durumunda başbakan olabilirim. Fakat durum böyle değil.
Ülkeme ve seçmenlerime olan sevgim, kendi konumumdan daha büyük ve daha önemlidir.
Wilders: Hollandalılar önce gelir
Bu açıklama, koalisyon görüşmelerine ilişkin merakla beklenen sonucun ardından geldi. Teknokrat hükümetin kurulabileceğine dair spekülasyonlar var.
Wilders, paylaşımında "Sağcı bir kabine... Daha az sığınma ve göç. Hollandalılar önce gelir." diye yazdı.
"Bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağım"
Anketler, seçimlerden bu yana PVV'ye desteğin arttığını, seçmenlerin görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini gösteriyor.
Geert Wilders, "Unutmayın: Bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağım. Daha fazla Hollandalının desteğiyle... Yarın değilse sonraki gün." ifadelerini kullandı.
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