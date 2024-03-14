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Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders, kasım ayındaki seçim zaferine rağmen siyasi yelpazedeki destek eksikliği nedeniyle başbakan olamayacağını söyledi.

Wilders liderliğindeki İslam düşmanı Özgürlük Partisi (PVV), yüzde 23,5 oy alarak 37 milletvekili çıkardı.

İlk sonuçların ardından konuşan Wilders, "Ülkeyi biz yöneteceğiz." demişti. Ancak koalisyon kurma sürecinde yeterli desteği alamaması nedeniyle Hollanda'daki tablo değişti.

Başbakan olma umutları söndü

Wilders, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

Koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi durumunda başbakan olabilirim. Fakat durum böyle değil.



Ülkeme ve seçmenlerime olan sevgim, kendi konumumdan daha büyük ve daha önemlidir.