Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında evi yıkılan Abbas Semedov, sağlam kurtulan piyanosunu çalarak kendini teselli etti.

Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından daha fazlasını isteyerek başlattığı yeni işgal girişimi başarısız olunca, elinde tuttuklarını da koruyamadı.

Azerbaycan ordusunun karşısında direnemeyen ve mevzi mevzi kaçan Ermenistan ordusu, hem ateşkesi defalarca bozdu, hem de Azerbaycan halkını sivil yerleşimleri füzelerle vurarak sindirmeye çalıştı, ama başarılı olamadı.

EVİ YIKILAN GENCELİ: "ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Azerbaycan'ın Gence kentinde yaşayan Abbas Semedov, saldırıda evinin yıkıldığını, kendisi ve oğlunun hafif sıyrıklarla yaralandığını belirterek "Durumumuz iyi Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Genceli Semedov, yıkılan evinin içinde piyano çaldı-Video

YIKILAN EVİNİN İÇİNDEKİ PİYANOSUYLA TESELLİ BULDU

Yıkılan evinin bir odasının köşesinde bulunan piyanosunu çalan Semedov, "Uzun yıllardır piyano çalıyorum. Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının şokunu atlatmaya çalışan Semedov, piyanoyu moralini iyi tutmak için çaldığını söyledi.

GENCE'DE 13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle Gence'ye yeniden saldırmış, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.