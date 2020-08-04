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Polis şiddeti sonucu öldürülen 46 yaşındaki Floyd'un, kendisini gözaltına almak isteyen polislere adeta yalvardığı görüldü.

ABD’nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta polisin diziyle boğazına bastırarak öldürdüğü George Floyd ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

Floyd'un ölmeden önceki anları, polisin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Daily Mail'in elde ettiği görüntülerde, polis memurları Thomas Lane ve Alex Kueng’in, 46 yaşındaki Floyd’u aracından indirmeden önceki diyalogları dikkat çekiyor.

"LÜTFEN BENİ VURMAYIN"

Polislere yalvaran Floyd, "Gözünüzün içine bakıyorum memur bey. Lütfen beni vurmayın. Annemi daha yeni kaybettim." dedi.

"POLİSTEN KORKUYORUM"

Daha sonra aracından çıkarılarak kelepçelenen Floyd, "Akıl sağlığım yerinde değil, polisten korkuyorum." ifadesini kullandı.

George Floyd’un son görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

"KLOSTROFOBİM VAR"

George Floyd'un, kendisini polis aracına bindirmek isteyen memurlara direndiği, "Anksiyete sorunum ve klostrofobim (kapalı alan korkusu) var." dediği kaydedildi.