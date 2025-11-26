Georgia’da Trump’a yönelik 'seçime müdahale' davası düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Georgia eyaletinde, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale edildiği iddiasıyla Donald Trump ve ekibi hakkında açılan dava, mahkeme tarafından resmen düşürüldü. Biden’ın az farkla kazandığı eyalette sonuçları değiştirme girişimi olarak değerlendirilen dosya, Trump açısından “en ciddi hukuki tehditlerden biri” olarak görülüyordu. Bu karar, Trump’ın başkan seçilmesinden bu yana düşen üçüncü ceza davası oldu.

SAVCILIK: "DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Davanın düşürülmesi yönündeki talep, sabah saatlerinde Georgia Savcılar Konseyi Başkanı Pete Skandalakis tarafından sunuldu. Skandalakis, dosyanın devam ettirilmesinin hem hukuken hem de pratikte büyük zorluklar içerdiğini belirtti.

Gerekçeleri arasında:

Seçim sonuçlarını sorgulamanın başlı başına suç oluşturmaması,

Görevdeki bir başkana karşı eyalet düzeyinde dava yürütmenin pratik olmayışı,

ABD Yüksek Mahkemesi’nin başkanlara, yetki kapsamındaki eylemleri için tanıdığı “mutlak dokunulmazlık”,

Dokunulmazlık tartışmalarının yıllarca sürebileceği ve Trump’ın görev süresinin ancak 2029’dan sonra bitecek olması

gibi maddeler yer aldı. Skandalakis ayrıca dosyanın, önceki yönetimde bu konuyu incelemek için görevlendirilen Federal Savcı Jack Smith tarafından üstlenilmesinin daha doğru olacağını savundu.

MAHKEME KARARI: DAVA TAMAMEN KAPATILDI

Sunulan dilekçenin ardından Fulton County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, davayı tamamen düşürdü. Savcı Skandalakis, “Bu davanın 5 ila 10 yıl daha sürmesi Georgia halkının yararına değildir” ifadelerini kullandı.

TRUMP CEPHESİ: "BU DAVA HİÇ AÇILMAMALIYDI"

Eski Başkan Trump’ın baş avukatı Steve Sadow, kararı “gecikmiş bir adalet” olarak nitelendirdi. Sadow, “Tarafsız ve adil bir savcı, bu yargı savaşı saçmalığına son verdi” derken, davayı yürüten önceki savcı Fani Willis’in siyasi motivasyonla hareket ettiğini ileri sürdü.

SKANDALIN GÖLGESİ: SAVCI WILLIS DAVADAN ALINMIŞTI

Davanın önemli duraklarından biri, Bölge Savcısı Fani Willis’in görevden alınması olmuştu. Willis’in, dosyayı yönetmesi için atadığı özel savcı Nathan Wade ile romantik ilişki yaşadığı ortaya çıkınca “çıkar çatışması” iddiaları yükselmiş ve mahkeme ikilinin davadan çekilmesine karar vermişti. Dava daha sonra Skandalakis’e devredilmişti.

DAVANIN TEMEL SUÇLAMALARI

Fani Willis’in 2023’te sunduğu iddianamede Trump ve 18 kişi hakkında:

Organize suç örgütü gibi hareket etme,

Bir kamu görevlisini yeminini bozmaya zorlama,

Yalan beyan için komplo kurma,

Eyaletin şantaj ve yolsuzluk yasasını ihlal etme

gibi 13 ayrı suçlama yöneltilmişti. En dikkat çekici delil ise Trump’ın seçim gecesi Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e söylediği iddia edilen, “Sadece 11 bin 780 oy bulmam gerekiyor” cümlesiydi.

TRUMP'IN TARİHİ SABIKA FOTOĞRAFI

Dava kapsamında 2023'te Atlanta’daki Fulton County Hapishanesi’ne teslim olan Trump, kefaletle serbest bırakılmış, polis kayıtları için çekilen sabıka fotoğrafıyla ABD tarihinde “sabıka fotoğraflı ilk başkan” olmuştu. Çatık kaşlı poz, kısa sürede Trump’ın siyasi kampanyasında bir sembole dönüşmüştü.

Georgia’da alınan bu karar, Trump’ın hukuki mücadelelerinde yeni bir döneme işaret ederken, 2024 seçimleri öncesi siyasi dengeleri de yeniden hareketlendirmiş durumda.