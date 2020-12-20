Gerd Müller: Yeni kurulan Karatepe Kampı iyi değil

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yeni inşa edilen geçici Karatepe sığınmacı kampındaki koşulları eleştirdi.

Passuer Neuer Presse gazetesine konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Müller, Irak’ın kuzeyinde ve Sudan’ın güneyinde bulunan sığınmacı kamplarını da ziyaret ettiğini, ancak hiçbir yerde koşulların Midilli Adası’ndaki kadar kötü olmadığını belirtti.

"AVRUPA'NIN ORTASINDA KORKUNÇ KONUŞLLAR"

Yunanistan'da 3 bin kişi için planlanan kampta on binlerce insan kaldığını söyleyen Müller, "Yeni kurulan Karatepe Kampı da açıkçası iyi değil. Sınır Tanımayan Doktorlar, ıslak çadırlarda fareler bebekleri ısırdığından dolayı tetanos aşı kampanyası başlatmak zorunda kaldı. Bunlar Avrupa’nın ortasında korkunç koşullar." ifadesini kullandı.

"HİJYEN VE DOKTOR DESTEĞİ YOK"

Müller, Moria Kampı’nda dünyaya gelen çocukların durumunun özellikle kötü olduğunu belirterek "Kaçış sırasında tecavüze uğrayan ve yerde oturup çocukların doğumunu bekleyen Afrikalı kadınlarla konuştum. Hiçbir hijyen ve doktor desteği yok. Hiçbir hayat böyle başlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların okula gitme imkanının da bulunmadığını vurgulayan Müller, “Durum değişmezse Avrupa'nın ortasında kayıp bir jenerasyon yetişecek." diye konuştu.

"YATIRIM KENDİ ÜLKELERİNE YAPILMALI"

Müller, eylül ayında Moria Kampı’ndaki çıkan yangından dolayı sarsıldığını belirterek "Bu öngörülebilirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 2 yıl önce oradaki dramatik duruma işaret etti. Ancak hiçbir şey yapılmadı." bilgisini paylaştı.

Sığınmacı sorununun kamplarda veya Almanya’da değil, bu insanların geldiği ülkelerde çözülmesi gerektiğini söyleyen Müller, yatırımların bu ülkelere yapılmasını istedi.