Gıda krizinin devam ettiği Gazze'de yemek dağıtımı gerçekleştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de kıtlık, ateşkese rağmen derinleşiyor...

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve ablukalarla binlerce Filistinli hayatını kaybederken bu sayı, 7 Ekim 2023'ten sonra daha da arttı.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 925 OLDU

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 243 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 925'e, yaralı sayısı 171 bin 185'e ulaştı.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor.

Nuseyrat Kampı'ndaki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı. Yemek almak isteyen Filistinliler, yoğunluk oluşturdu.

BM YARDIMLARIN ENGELLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de kış şartlarına rağmen İsrail'in insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini belirtildi.

Yeni doğan bebeklerde soğuktan donma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunuldu.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.