Top model Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olduktan altı ay sonra podyuma döndü. Gigi, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Gigi Hadid, podyuma döndü.

Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı.

Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı.

HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda defileden çekilen fotoğraflara yer verirken, heyecanını gizleyemedi.

Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti.

Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını dile getirdi.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gigi Hadid, bu defile çekimi için şubat ayının son günlerinde sarı saçlarını bakır rengine boyattı. Bu sırada çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

6 AY ÖNCE ANNE OLDU

6 ay önce anne olan Gigi Hadid’in eski fitliğine kısa sürede dönebilmesi büyük beğeni topladı.