- Haberler
- Dünya Haberleri
- Gigi Hadid, podyuma döndü
Gigi Hadid, podyuma döndü
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 11:30
Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Gigi Hadid, podyuma döndü.
Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı.
Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı.
HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda defileden çekilen fotoğraflara yer verirken, heyecanını gizleyemedi.
Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti.
Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını dile getirdi.
SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Gigi Hadid, bu defile çekimi için şubat ayının son günlerinde sarı saçlarını bakır rengine boyattı. Bu sırada çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
6 AY ÖNCE ANNE OLDU
6 ay önce anne olan Gigi Hadid’in eski fitliğine kısa sürede dönebilmesi büyük beğeni topladı.