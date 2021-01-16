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    Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Sputnik V aşısını yaptırdı

    Conde'ye, Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısı yapıldı.
    • AA
    • 16.01.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 16:18
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    Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Sputnik V aşısını yaptırdı

    Gine'de 60 doz Sputnik V aşısının, geçen yıl 30 Aralık itibarıyla aralarında bakan ve kamu görevlilerinin de bulunduğu gönüllüler üzerindeki denemesi başladı.

    RUSYA'NIN AŞISI UYGULANDI

    Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, koronavirüs aşısı oldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Conde, canlı yayında Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptırdı.

    2 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERDİLER

    Ulusal Sağlık Güvenliği Direktörü Sakoba Keita, Rusya'dan 2 milyon doz aşı siparişi verdiklerini belirtmiş, Çin'e de aşı alımı için talepte bulunulduğunu dile getirmişti.

    Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Sputnik V aşısını yaptırdı #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 14 bin 65 kişi virüse yakalandı, bunlardan 13 bin 318'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.

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