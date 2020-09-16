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    Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü

    Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü

    Çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat döven Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin, bakanı dövme anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 17:50
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    Afrika ülkesi olan Gine'de, görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.

    Gine Devlet Başkanı, görevini yerine getirmeyen Çalışma Bakanı'nı, kendisinden memnun olmadığı gerekçesiyle herkesin içinde tekme tokat dövdü.

    Sokak ortasında Çalışma Bakanı'nı döven Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin, bakanı dövdüğü anlar kamera ile kaydedildi.

    Gine Devlet Başkanı, sokak ortasında devlet bakanını dövdü VİDEO


    DEFALARCA VURDU ANCAK SİNİRİ YATIŞMADI

    Çevredeki vatandaşların saniye saniye kaydettiği görüntülerde, bakana defalarca yumruk atan başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.

    Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı nı sokak ortasında tekme tokat dövdü #1

    Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı nı sokak ortasında tekme tokat dövdü #2

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