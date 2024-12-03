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Gine'de 56 kişinin öldüğü stadyum faciası için 3 gün ulusal yas

Gine'de 56 kişinin öldüğü stadyum faciası için 3 gün ulusal yas Gine'de bir stadyumda yaşanan izdihamda yaşamını yitiren 56 kişi için için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.