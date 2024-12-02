Gine'de futbol maçında çatışma: Hakeme kızıp sahayı bastılar

Haber Merkezi

Gine'de düzenlenen bir futbol müsabakası, kanlı saldırıların hedefi oldu.

N'zérékoré şehrinde düzenlenen futbol karşılaşması sırasında hakemin kararlarını doğru bulmayan taraftarlar sahaya indi.

Büyük bir izdihamın yaşandığı kavgada, karşı takımın taraftarları da saha inince olaylar karıştı.

ONLARCA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Taraftarlar arasında silahların da çekilmesiyle çatışma çıktı. Çatışmaların ortasında kalan onlarca kişi ise kurşunların hedefi olarak öldü.

BAŞBAKAN'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Başbakan Mamadou Oury Bah, pazar günü etkinlikte yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Kimlik bilgileri açıklanmayan bir doktor AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yerel hastanede çok sayıda cesedin bekletildiğini ve morgun tamamen dolu olduğunu söyledi.

"HER ŞEY HAKEMİN TARTIŞMALI KARARIYLA BAŞLADI"

Yerel medya, deplasman takımı Labé'nin taraftarlarının hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Bir görgü tanığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi" açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar resmi bir can kaybı rakamı açıklanmadı.