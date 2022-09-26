Giorgia Meloni'nin Türkiye karşıtı tutumu

FdI'nin lideri Meloni, Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke statüsünün sona erdirilmesini savunuyor.

İtalya'da halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), sandıktan birinci çıktı.

FdI'nin lideri Meloni, yaptığı ilk konuşmasında, "İtalya bizi seçti, biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye'ye yönelik tutumu dikkat çekiyor

İtalyan siyasetçinin, Türkiye karşıtı bir tavır takındığı ortaya çıktı. Geçen yıl nisan ayındaki bir konuşmasında Meloni, "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke statüsü, kalıcı olarak iptal edilmeli." ifadesini kullandı.

Meloni, "Gerçek şu ki, Erdoğan'ın Türkiye'siyle ilişkilerde AB'nin uyanması gerekiyor. Son yıllarda Erdoğan, Türkiye'nin İslamcı tarafa dönüşünü yoğunlaştırdı." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

"Neo-Osmanlı vizyonundan ilham alıyorlar"

Suriye, Dağlık Karabağ, Yunanistan, Kıbrıs, Libya ve Akdeniz'e kadar Türkiye'nin "yayılmacı bir politika" izlediğini öne süren Meloni, "Neo-Osmanlı vizyonundan ilham alan de facto agresif bir dış politika gündemi takip ettiler." diye konuştu.

Ankara'yı hedef almaya devam eden Meloni, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ile ilişkiler gözden geçirilmeli"

"AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler mutlaka ve hızlı bir şekilde, son aylarda yaşananlar ışığında gözden geçirilmeli.

Avrupa Birliği ve Yunanistan gibi bir üye ülkeye yönelik göçmen şantajını artık kabul edemeyiz.

"AB'ye aday ülke statüsü iptal edilmeli"



Birlik, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşü için harekete geçmeli ve dış sınırlarını düzensiz göçe karşı korumalı. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a yönelik provokasyonları artık kabul edemeyiz.

Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke statüsünü kesin olarak iptal etmenin ve Türkiye'nin Avrupa'ya girişine kesin olarak 'hayır' demenin zamanı geldi."