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Haber Merkezi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 23 Temmuz 2023 tarihinde Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'nda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi.

Meloni, uluslararası kalkınmaya ilişkin çalışmaları "Roma Süreci" girişimi olarak adlandırdı ve, "Şu ana dek işbirliği yapmamış olan milletler artık çıkarların birleştiğini ve işbirliği yapılması gerektiğini anlıyorlar." ifadelerini kullamıştı.

AVRUPA'NIN BAŞKENTİ ROMA OLMALI

Meloni, Avrupa Birliği'nin başkentinin belirlenmesinin yalnızca coğrafi bir karar olmadığını, tarihsel ve kültürel bir sorumluluk taşıdığını vurgulamıştı.

Meloni ayrıca, "Avrupa Birliği'nin başkenti Roma olmalı. Çünkü birliğin başkentini ofis kurmak için en rahat yeri seçerek belirleyemeyiz. Aksine, Avrupa'nın kadim kimliğini temsil eden yeri başkent yapmalıyız." açıklamasını yapmıştı.

TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Meloni'nin Avrupa'nın birliği için sembolik bir başkentin, tarihi anlamda Avrupa'nın doğuşunu ve gelişimini simgeleyen bir yer olması gerektiğini belirterek Roma'yı önerdiği bu konuşma sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Meloni'nin aksanı ve konuşma tarzı sosyal medya kullancılarında hayranlık oluşturdu.