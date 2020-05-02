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    Girit Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan’ın Girit Adası’nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 02.05.2020 - 16:25
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    Girit Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem

    Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) paylaştığı verilere göre, Girit Adası’nın Arvi kasabasının 120 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    CAN YA DA MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

    Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem Türkiye saati ile 15.51'de meydana geldi.

    DATÇA'DA HİSSEDİLDİ

    Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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