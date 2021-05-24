Gitanas Nauseda: Bir devlet terörü yaşandı

Yunanistan’dan, Litvanya’ya giden yolcu uçağının Minsk’e indirilmesinden sonra yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Litvanya Devlet Başkanı Nauseda "Güpegündüz bir devlet terörü yaşandı" dedi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair’e ait bir yolcu uçağı “bomba ihbarı” gerekçesiyle Belarus tarafından Minsk’e indirildi.

Belarus’un uçağı MİG-29 savaş uçağıyla takip ederel indirdiği uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazeteci göz altına alındı.

"BİR DEVLET TERÖRÜ YAŞANDI"

Yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, “Güpegündüz bir devlet terörü yaşandı” diyerek ağır bir şekilde Belarus’u eleştirdi.

Yapılan aramalardan sonra gece saatlerinde tekrar Litvanya’nın başkenti Vilnius’a yönlendirilen uçağı Nauseda karşıladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Litvanya makamlarından yapılan açıklamaya göre yolcuların olay ile ilgili ifadesi alındıktan sonra uçakta incelemeler yapılacak. Uçağın Minsk’e indirilmesiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

AVRUPA KONSEYİ'NİN GÜNDEMİNDE

Avrupa Konseyi Sözcüsü Barend Leyts olay hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında tartışılacağını belirterek, “Avrupa Konsey Başkanı Ryanair uçağının zorla Minsk’e indirilmesi konusunu gündeme getirecek. Bu toplantıda durum ve olası yaptırımlar ele alınacak” ifadesinde bulundu.

Uçağın zorla indirilmesini pervasız bir davranış olarak nitelendiren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Belaruslu muhalif gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep edecek.

"BELARUS HAVA SAHASI KAPATILSIN"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gözaltına alınan gazeteci Raman Pratasevich’in serbest bırakılmasını isterken Belarus’un yaptığı uygulamayı şiddetle kınadıklarını açıkladı. ABD Belarus’un hava sahasının kapatılması gerektiğini belirtirlen İrlanda’da aynı yönde açıklamalarda bulundu.