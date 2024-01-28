Göçmenler, ABD'ye geçmeye çalışıyor Meksika'dan yola çıkan göçmenler, Teksas üzerinden ABD'ye geçiş yapmaya çalışırken görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD ile Meksika arasındaki sınırda göç hareketliliği devam ediyor.

Meksika ile komşu olan Teksas eyaleti sınırına gelen göçmenler, güvenlik duvarlarını aşarak ABD'ye geçmek istiyor.

Sınırı geçme çabaları

Yüksek duvarlarla çevrili sınırda yürüyen göçmenlerden bazıları, dikenli telleri aşmaya çalışırken görüntülendi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıkladı.

Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Teksas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü.

Nehirden geçişe karşı eller tetikte

Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar, federal ordu birliklerinin girişine izin vermedikleri Eagle Pass'taki Shelby Park bölgesinde, Rio Grande nehrinden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi.

ABD medyasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu bölgeye defalarca erişim talebinde bulunurken, Cumhuriyetçi eyalet, bugün de mahkeme kararına uyacağına ve sınır güvenliğini federal orduya devredeceğine dair bir adım atmadı.

Teksas ile Biden arasında gerilim

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.