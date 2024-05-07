Göçmenler, İngiltere'den Ruanda'ya sınır dışı edilmemek için İrlanda'ya kaçıyor Londra yönetiminin sınır dışı kararı, göçmenleri endişelendirdi. İrlanda'da hareketlilik yaşanırken, daha önce görülmeyen durumlar ortaya çıktı.

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İngiltere, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan göçmenleri Ruanda'ya göndermek için kolları sıvadı.

Sınır dışı etme işlemleri kapsamında göçmenler, gözaltına alınarak toplanıyor. Bazıları ise açlık ve intiharla yetkilileri tehdit ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, şimdi de Ruanda'ya gitmek istemeyenlerden kaynaklı artan sorunlarla uğraşıyor.

İrlanda'da göçmen hareketliliği

Göçmenlerden bazıları saklanırken, bazıları ise sınırı geçerek İrlanda'ya kaçıyor.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, geçtiğimiz günlerde göçmenlerin yüzde 80'inin kuzeyden sınırı geçtiğini söyledi. Bu oranın yüzde 90'a yaklaşacağı uyarısı yapıldı.

"Alışık olmadığımız sayılar"

Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, "Bunlar, bizim Kuzey İrlanda'da alışık olmadığımız sayılar." dedi.

İngiltere'ye varış tarihi nedeniyle Ruanda'ya gönderilme kapsamında olan Etiyopyalı bir sığınmacı, "İyi hissetmiyorum" diyerek gözaltına alınma konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

"Ruanda'ya gitmek istemiyorum"

The Guardian'ın aktardığına göre, 14 yıl önce İngiltere'ye giden bir kişi ise "Aslen Ruanda'dan gelmiyorum. Öyleyse beni Ruanda'ya nasıl gönderirsiniz? Ruanda'ya gitmek istemiyorum." dedi.

İngiltere'deki merkezlerde düzenli raporlamaya katılan göçmenler, olayların hiç bu kadar "sessiz" olduğunu görmediklerini belirtti.

Suriyeli göçmen: Arkadaşlarıma 'saklanın' dedim

Öte yandan adı açıklanmayan bir Suriyeli, Ruanda'ya gönderilme riski taşıyan sığınmacı arkadaşlarına saklanmaları yönünde çağrıda bulunduğunu kaydetti.

İngiltere'de düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine ilişkin yasa tasarısı geçtiğimiz ay ülkenin Kralı 3'üncü Charles tarafından onaylandı.