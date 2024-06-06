Göçmenleri İngiltere'ye taşıyan bot alabora oldu Manş Denizi'ni geçmek isteyen 80 göçmen denizde mahsur kaldı. İngiliz güvenlik güçleri, olay üzerine harekete geçti.

AA

İngiltere'ye gitmeyi amaçlayan düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğu ölüme davetiye çıkardı.

Botla Manş Denizi'ni geçmek isteyen göçmenler alabora oldu. Güvenlik güçleri devreye girdi.

İngiltere medyasında yer alan habere göre göçmenler, Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover kentine geçmeye çalıştı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Manş Denizi'nde alabora oldu. İngiliz Sahil Güvenlik ve Sınır Muhafızları, helikopterler ve botlarla olay yerine ulaştı.

80 göçmen kurtarıldı: Can kaybı yok

Alabora olan bottaki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildiren Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RLNI), olayda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Olaya ilişkin detaylar ve düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Son 1 haftada geçenlerin sayısı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, son 1 haftada 331 düzensiz göçmen adaya ayak bastı.

Yılbaşından bu yana ise İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 10 bin 779 olduğu açıklandı.

Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 7 bin 610, 2022'de ise 9 bin 984 olarak açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)