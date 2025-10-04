Göğüs estetiği yaptıranlara soruşturma: İşte nedeni

Kuzey Kore, yine yasaklarıyla gündemde...

Ülkede yasa dışı estetik operasyon yapan bir doktorun yakalanması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Meme büyütme ameliyatı gerçekleştiren doktorla beraber bu operasyonu geçiren kadınların da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

"SOSYALİST DÜZENE İHANET"

Çin'den getirilen silikonlarla, deneyimsiz bir doktorun yasadışı ameliyatlar yaptığı tespit edildi.

Mahkeme karşısına çıkan iki kadın, operasyonu yalnızca "güzel görünmek" için tercih ettiklerini savunsa da hakim, kadınları "gösteriş merakına kapılmak" ve "sosyalist sisteme ihanet etmekle" suçladı.

ŞÜPHELİLERE MUAYENE

Bu arada duruşma sırasında Sariwon kentindeki yönetimin, meme ameliyatı olup olmadığını tespit etmek için şüpheli görülen kadınların hastanede fiziksel muayeneden geçirildiği bir uygulama başlattığı ortaya çıktı.