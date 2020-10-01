Gorbaçov: Sovyetler dağılmasa, dünya daha iyi bir yer olurdu

Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, birliğin dağılmasından sonra dünyanın daha az güvenli ve istikrardan uzak olduğunu savundu.

İngiliz The Times’a röportaj veren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) devlet başkanı Mihail Gorbaçov, SSCB'nin dağılmasının dünyayı olumsuz yönde değiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"SSCB DAĞILMASAYDI, DÜNYA DAHA GÜVENDEYDİ"

"Sovyetler Birliği devam etseydi dünya nasıl olurdu? Tarih şart kipini tanımaz. Ama benim görüşüme göre, dünya çok daha güzel olurdu. Daha istikrarlı, güvenli ve adil olurdu."

Gorbaçov, 8 Aralık 1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ile orta menzilli füzelerin imhası anlaşmasını imzalarken.

"KESİNLİKLE BUNU İSTEMEDİK"

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının, perestroykanın "nihai sonucu" olmadığının altını çizen eski politikacı, "Kesinlikle öyle değil. Kesinlikle bunu istemedik" diye ekledi.

"REFORMLARDA GEÇ KALDIK"

Hatalar yaptığını kabul eden Gorbaçov, yapılan hatalar arasında partiyi reform etmekte geç kalmalarını, ademi merkeziyetçiliği ve yeterince cesur olmayan ekonomik reformları gösterdi.

"SONUNU DÜŞÜNMEDEN BİRLİĞİN İŞİNİ BİTİRDİLER"

Perestroyka politikasının gerçek sonuçları arasında nükleer silahsızlandırma anlaşmasını, soğuk savaşın bitmesini, ifade, toplanma ve inanç özgürlüğünü, ülkeden çıkma özgürlüğünü, alternatif seçimleri ve çok partililiği gösteren Gorbaçov, sözlerini şöyle devam etti:

"En önemlisi de değişim sürecini geri döndürülmesi mümkün olmayan bir eşiğe getirmemiz. Bu yüzden 1991 darbe girişimi başarısız oldu. Yine de bu darbe girişiminin verdiği zarar muazzamdı, devlet başkanı ve birliğe yönelik bir darbeydi. Sonra radikaller ve ayrılıkçılar, sonuçlarını düşünmeden Birliğin işini bitirdiler."