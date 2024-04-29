Görenler şaşkına döndü: İdrar lekeli pantolon yok satıyor... Dünyaca ünlü bir tekstil firması tarafından piyasaya sürülen kot pantolon sosyal medyayı karıştırdı. İdrar lekeli gibi duran pantolonun satış fiyatı yaklaşık 20 bin lira olarak belirlendi.

ensonhaber.com

Moda dünyasında son dönemde birbirinden ilginç tasarımlar ortaya çıktı.

Ama bu biraz farklı...

Son olarak piyasaya sürülen bir kot pantolonun tasarımı, hem tartışma yarattı hem de dikkatleri üzerine çekti.

İdrar lekesi görünümlü pantolon tartışma yarattı

Yeni çıkan ve yok satan idrar lekeli görünümlü kot pantolon, moda tutkunlarını ikiye böldü.

İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ve bir markanın bu yıl satışa çıkardığı kot pantolon, 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılıyor.

Fiyatı yaklaşık 20 bin TL

Pantolonun kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi, bir kısım tüketicinin tepkisini çekse de pantolonun yok sattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan tepki içeren yorumlar yapılırken satış rakamları, pantolonun popüler olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

'Yok sattı'

Öte yandan her bedeni kapış kapış satılan pantolonu sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu.

Bazı kullanıcılar, "Bu kadar para verip altıma yapmış gibi gözükmem istemem" derken diğer kullanıcılar da desenin çok kötü olduğuna vurgu yaptı.