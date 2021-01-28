Göttingen Üniversitesi Rektörü seçilen Metin Tolan kimdir? Prof. Dr. Metin Tolan nereli, kaç yaşında?

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Göttingen Üniversitesi'ne rektör olarak seçilen Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? merak konusu oldu. Hayatı ve kariyeri araştırılan Metin Tolan hakkında bilgiler..

Almanya'da bulunan Göttingen Üniversite'sine bir Türk rektörün seçilmesi, Türkiye'yi gururlandırdı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk sıralarda olan Göttingen Üniversitesi Rektörlüğü'ne y birliğiyle seçilen Prof. Dr. Metin Tolan'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Metin Tolan nereli, kaç yaşında?

PROF. DR. METİN TOLAN KİMDİR?

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

2013 yılında Tolan , fiziksel sorunların ve araştırma sonuçlarının halka ve medyaya çeşitli ve özellikle özgün iletişimi nedeniyle Alman Araştırma Vakfı'nın (DFG) 50.000 € İletişimci Ödülü'nü ve Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft'ı aldı .

Tolan, 2017 için Alman Fizik Derneği'nin (DPG) Robert Wichard Pohl Ödülü'ne layık görüldü .

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra kendisini futbol, ​​film ve televizyonun mizahi ve fiziksel incelemesine adamıştır. Örneğin, “ Futbol oyununun fiziği ”, “ James Bond'un fiziği ”, “ Uzay Yolu'nun fiziği ” veya “ Titanik - Bir düşüşten daha fazlası ” gibi konularda dersler vermektedir.