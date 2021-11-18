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- Gözaltına alınan İsrailli çift, serbest bırakıldı
Gözaltına alınan İsrailli çift, serbest bırakıldı
Natalie ve Mordi Oknin çifti, serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine döndü.
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 08:53
İsrail uyruklu çift, İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çift serbest bırakıldı.
İSRAİLLİ ÇİFT SERBEST BIRAKILDI
İsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Natalie ve Mordi Oknin'in serbest bırakıldığını duyurdu.
Haaretz gazetesinin haberinde, çiftin İsrail'e geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.