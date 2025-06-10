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Haber Merkezi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye israil tarafından baskın yapıldı.

Gemide bulunanları gözaltına alan İsrail cephesi, yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivistin bir Fransız uçağı aracılığıyla İsrail'den sınır dışı edildiğini bildirdi.

FRANSA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda, Thunberg'in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Fransa'ya doğru yola çıktığını belirtti.

Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi.

İSRAİL TÜM GİRİŞİMLERE ENGEL OLUYOR

Aktivistler Gazze'de devam eden savaşı ve insani krizi protesto ediyor.

İsrail ise yardım gemilerinin Gazze'ye yönelik deniz ablukasını ihlal ettiğini söyleyerek tüm girişimleri engelliyor.