Greta Thunberg, Trump'ı kendi sözleriyle uğurladı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Trump'ı kendisi için kullandığı sözlerle tiye aldı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, görev süresi boyunca yıldızının hiç barışmadığı eski ABD Başkanı Donald Trump'a göndermeli bir mesajla veda etti.

Thunberg, 2019'da BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve sert ve öfkeli bir dille genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti.

ÇOK NEŞELİ GENÇ BİR KIZA BENZİYOR

Trump da Thunberg'ı tiye alarak, Twitter'dan "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" paylaşımı yapmıştı.

18 yaşındaki Thunberg, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak bu sözleri hatırlattı.

"ÇOK NEŞELİ YAŞLI BİR ADAM"

Thunberg Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" nifadelerini kullandı.