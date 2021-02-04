Guardian, Boğaziçi eylemlerini Gezi'yle kıyasladı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yabancı basının dikkat çeken ilgisi sürüyor.

İngiliz basını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan protestoları desteklemeye devam ediyor.

Guardian gazetesi, "Türkiye'de gösterilerin gün geçtikçe büyüdüğünü" belirterek, olayların yayılmasına yönelik üstü kapalı destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne "devlet onaylı bir rektörün atanmasıyla ilgili protestoların arttığı" aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:

GUARDIAN'IN ASILSIZ İDDİALARI: HÜKÜMETİN SIZMA GİRİŞİMİ

"Bulu'yu atama kararı, üniversite üyeleri tarafından demokratik olmadığı gerekçesiyle kınandı ve hükümetin ülkenin son sol eğilimli kurumlarından birine sızma girişimi olarak yorumlandı."

"GEZİ'DEN BU YANA EN BÜYÜK AYAKLANMA"

Gezi kalkışması benzeri ayaklanmanın hayalini dile getiren gazetenin haberinde, "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma gösterilerinde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bu hafta İstanbul'da en az 250, Ankara'da 69 kişi gözaltına alındı." denildi.

Ayrıca "gençlerin dinden uzaklaşmaya başladığı" şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye hakkında kirli algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı.

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