Guatemala'da ABD'ye hareket eden göçmenlere müdahale

Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenlerle Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı.

Göçmenler, Guatemala'nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında bekleyişlerini sürdürdü.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras'tan yola çıkmıştı.

BİDEN'DAN "ŞİMDİ GELMEYİN" MESAJI

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden yönetiminin ABD'ye sığınma umuduyla yola çıkan binlerce göçmene "şimdi gelme" mesajı verdiği bildirildi.



Biden'ın yakın çalışma ekibinden üst düzey bir yetkili, dün, yeni dönemdeki göçmen politikalarına ilişkin NBC News'e konuştu.

Yetkili, Biden dönemindeki göçmen politikalarıyla ilgili "Sınırdaki durum bir gecede değişmeyecek." ifadesini kullandı.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Yeni yönetimin duruma yaklaşımının ne olacağına ilişkin bilgi vermeyen yetkili, Biden yönetiminin ilk haftalarında ABD'ye sığınma talebinde bulunmayı ümit edenlerin bunun hemen gerçekleşmeyeceğini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Yetkili, binlerce göçmenin ABD sınır kapılarına doğru yola çıkmasıyla ilgili, "Yolda yardım var ancak şimdi yolculuğu yapma zamanı değil." dedi.

BİDEN'İN SEÇİM VAADİ, GÖÇMENLERİ UMUTLANDIRDI

Göçmen karşıtlığı politikalarıyla bilinen Başkan Donald Trump'ın koltuğu Biden'e devretmeye hazırlandığı günlerde Orta Amerikalı göçmenler, Biden'ın katı göç politikalarına son verme sözü nedeniyle yönetim değişikliğini sınırı geçmek için eşsiz bir fırsat olarak görüyor.

Ülke basınındaki habere göre, çoğunluğu Honduras'tan yaklaşık 11 bin göçmen ABD sınırlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor.