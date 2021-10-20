Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı

İç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelerek yürüyüş yapan emekli askerler, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya girdi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

KONGRE BİNASINA BASKIN

Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.

VEKİL OFİSLERİNİ YAKTILAR

Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

YARDIM ÇAĞRISI: MESLEKTAŞLARIMIZ KAPANA KISILDI

Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KONGREDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığını bildirdi. Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.

İÇ SAVAŞ YILLARI: EMEKLİ ASKERLER TAZMİNAT YASASI İSTENİYOR

Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.

Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.