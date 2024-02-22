Guatemala'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Şiddetli yetersiz beslenme belirtileri gösteren genç kadın, çok sayıda nöbet geçirerek beyin felci yaşadı.
Morga kaldırılırken canlandı
Monitörlere bağlanan genç kadın, solunum ve beyin aktivitesi bulunmayınca tedavi gördüğü hastanede öldü.
Morga kaldırılan kadın, dakikalar sonra hareket etti ve protokole uygun olarak acil servise geri gönderildi.
Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti
Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.
Sağlık personelleri hastayı hayata döndürmek için büyük çaba sarf ederken genç kadın hayatını kaybetti.
Hastane doğruladı
Hastane yetkilileri, hastanın acil olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tedavi edildikten sonra hayati belirtilerinin kalmaması nedeniyle morga kaldırıldığını doğruladı.
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