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    Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

    Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak hesaplanırken, en küçük kardeşin yaşının 75, en yaşlısının ise 97 olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 17:06
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    Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

    Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 12 kardeşin yaşları, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    D’Cruz ailesinde en küçük kardeşin yaşının 75, en yaşlısının ise 97 olduğu belirtildi.

    1042 YIL 365 GÜN

    Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak belirlendi.

    Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kardeşlerin Kanada, Londra, İsviçre ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadıkları ifade edildi.

    Guinness te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042 #1

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