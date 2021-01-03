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Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak hesaplanırken, en küçük kardeşin yaşının 75, en yaşlısının ise 97 olduğu belirtildi.