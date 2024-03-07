Güney Afrika vazgeçmiyor: İsrail aleyhine yeni tedbir kararları istedi Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle İsrail aleyhine 26 Ocak'ta verilen tedbirlerin değiştirilmesi veya yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli yaşamını yitirdi, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cansız beden olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Güney Afrika'dan yeni adım

Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında acil olarak yeni tedbirlere hükmedilmesini talep ettiği bildirildi.

Güney Afrika'nın talebinde İsrail'in 26 Ocak'ta verilen tedbir kararlarına ısrarla uymadığı ve Gazze'de korkunç ihlallerine devam ettiği belirtildi.

Güney Afrika, 1 milyondan fazla çocuk da dahil Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin emniyet ve güvenliğinin acilen sağlanması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'ndan acil olarak 26 Ocak'ta İsrail aleyhine hükmettiği 6 tedbiri değiştirmesi ve/veya acilen yeni tedbirlere karar vermesini istedi.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle 13 Şubat'ta yeni tedbirlere hükmedilmesi talebini 16 Şubat'taki kararında reddeden Uluslararası Adalet Divanı'ndan bu kararını da yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika, talebinde Gazze'deki durumun son derece acil olması sebebiyle herhangi bir duruşma yapmaksızın yeni tedbir kararlarına hükmetmesi çağrısında bulundu.

Srebrenitsa soykırımı hatırlatıldı

Güney Afrika, dilekçesinin sonunda Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Srebrenitsa soykırımı davasında Bosna Hersek'in de ek tedbir talebinde bulunduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ek tedbir talebini reddetmesinden 2 yıl sonra 7 bin 336 Boşnak'ın öldürüldüğü soykırımın yaşandığını hatırlatarak, "Güney Afrika bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'nı Gazze'deki Filistinlileri soykırıma varan açlıktan kurtarmak için elinden geleni yapmak üzere çok geç olmadan harekete geçmeye çağırmaktadır" ifadesini kullandı.

Talep edilen yeni tedbirler

Güney Afrika'nın 26 Ocak'ta verilen 6 tedbirin değiştirilmesi ve 5 yeni tedbire hükmedilmesini istedi.

Talep edilen 5 yeni tedbir şöyle: