Güney Afrika vazgeçmiyor: İsrail aleyhine yeni tedbir kararları istedi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli yaşamını yitirdi, 72 bin 156 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce cansız beden olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.
Güney Afrika'dan yeni adım
Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında acil olarak yeni tedbirlere hükmedilmesini talep ettiği bildirildi.
Güney Afrika'nın talebinde İsrail'in 26 Ocak'ta verilen tedbir kararlarına ısrarla uymadığı ve Gazze'de korkunç ihlallerine devam ettiği belirtildi.
Güney Afrika, 1 milyondan fazla çocuk da dahil Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin emniyet ve güvenliğinin acilen sağlanması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'ndan acil olarak 26 Ocak'ta İsrail aleyhine hükmettiği 6 tedbiri değiştirmesi ve/veya acilen yeni tedbirlere karar vermesini istedi.
Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle 13 Şubat'ta yeni tedbirlere hükmedilmesi talebini 16 Şubat'taki kararında reddeden Uluslararası Adalet Divanı'ndan bu kararını da yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Güney Afrika, talebinde Gazze'deki durumun son derece acil olması sebebiyle herhangi bir duruşma yapmaksızın yeni tedbir kararlarına hükmetmesi çağrısında bulundu.
Srebrenitsa soykırımı hatırlatıldı
Güney Afrika, dilekçesinin sonunda Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Srebrenitsa soykırımı davasında Bosna Hersek'in de ek tedbir talebinde bulunduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ek tedbir talebini reddetmesinden 2 yıl sonra 7 bin 336 Boşnak'ın öldürüldüğü soykırımın yaşandığını hatırlatarak, "Güney Afrika bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'nı Gazze'deki Filistinlileri soykırıma varan açlıktan kurtarmak için elinden geleni yapmak üzere çok geç olmadan harekete geçmeye çağırmaktadır" ifadesini kullandı.
Talep edilen yeni tedbirler
Güney Afrika'nın 26 Ocak'ta verilen 6 tedbirin değiştirilmesi ve 5 yeni tedbire hükmedilmesini istedi.
Talep edilen 5 yeni tedbir şöyle:
1. Çatışmanın tüm tarafları savaşı derhal durdurarak tüm rehinelerin ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır.
2. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin tüm tarafları sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri derhal almalıdır.
3. Soykırım Sözleşmesi'nin tüm tarafları Gazze'deki Filistinlilerin soykırımdan korunması hakkını engelleyecek Uluslararası Adalet Divanı'nın bu davada verebileceği kararlarda hükmedeceği diğer haklarını tehlikeye atacak, Uluslararası Adalet Divanı önündeki uyuşmazlığı ağırlaştırabilecek veya çözümünü zorlaştırabilecek her türlü eylemden ve özellikle de silahlı eylemlerden derhal kaçınmalıdır.
4. İsrail, kıtlık ve açlık ile Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı olumsuz yaşam koşullarını sonlandırmak için ihtiyaç duyulan temel gereksinimlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılacak acil ve etkili önlemler almalı ve
(a) Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alarak
(b) Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması,
(c) Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma erişimini doğrudan ya da dolaylı olarak engelleme etkisi olan diğer tüm mevcut tedbir ve uygulamaları iptal ederek ve temel gereksinimlerin ve
(d) tıbbi malzeme ve destek de dahil olmak üzere tıbbi yardımın yanı sıra yeterli ve uygun gıda, su, yakıt, barınak, giysi ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması.
5. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı tarafından bugüne kadar hükmedilen tüm geçici tedbirlere işlerlik kazandırmak için aldığı önlemler hakkında verilecek yeni tedbir kararı tarihinden itibaren 1 ay içinde Uluslararası Adalet Divanı'na yeni bir raporu kamuya açık şekilde sunmalıdır.
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