Güney Afrika'da 63 penguen arı saldırısına uğradı

Güney Afrika'da nesli tükenmekte olan 63 Afrika pengueni, arı saldırısı sonucu telef oldu.

BBC'nin haberine göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde, bir plajda telef olmuş 63 Afrika penguenine rastlandı.

Nesli tükenmekte olan 63 Afrika pengueninin, arı saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi.

ARILAR, GÖZLERİNİN ÇEVRESİNDEN SOKMUŞLAR

Yapılan incelemelerde penguenlerin genellikle gözlerinin çevresinden sokuldukları belirlendi.

Güney Afrika Milli Parklar Ajansı, bu nadir görülen olayın detaylı incelendiğini duyurdu.

GEÇEN HAFTA BİR PENGUEN DAHA ARI SALDIRISINA UĞRADI

Geçen hafta da bir Afrika pengueni, birden fazla arının saldırısı sonucu ölmüştü.

Çoğunlukla Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan Afrika penguenlerinin nesilleri tükenme riski altında bulunuyor.

NESİLLERİ TÜKENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ila 4 milyon Afrika pengueni yaşarken, son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.