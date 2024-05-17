Güney Afrika'da çöken binada 33 kişi öldü

AA
Güney Afrika çöken binayla sarsıldı...
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George Belediyesinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla göçük altında kalan 62 işçinin tamamının çıkartıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
33 kişi öldü
Açıklamada, olayda 33 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
2 işçinin kimliği belirlenemedi
Yaralanan 29 işçiden 10'unun hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, ölen 33 işçiden 2'sinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
Çöken inşaat halindeki çok katlı bina, şehir merkezindeki belediye binasının bitişiğinde yer alıyordu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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