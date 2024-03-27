Güney Afrika'da fil, turistlerle dolu safari aracına saldırdı Güney Afrika'daki bir milli parkta 15 turistin olduğu kafile, saldırgan bir fil tarafından korku dolu anlar yaşadı.

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ensonhaber.com

Güney Afrika'nın kuzey batısındaki Rustenburg eyaletinin kuzeyinde yer alan Pilanesberg Milli Parkı'nda saldırgan bir fil, parkı gezen turistlere dehşet dolu anlar yaşattı.

Kafilede yer alan turistlerden Eldine Arendse, bu korkunç olayın görüntülerini LateSightings.com ile paylaştı.

Park çalışanı Bongani Yende, misafirlerini Rathlogo Kuş Cenneti'ne götürmeyi seçmişti. Misafirler araçtan inmiş ve kendisine izin verilen park alanında dolaşıyorlardı. İşte o zaman Bongani, devasa bir agresif filin park alanına doğru ilerlediğini fark etti.

Azgın erkek fil, turist kafilesinin olduğu araçların üzerine yürüdü

Fillerin davranışlarını anlayan Bongani, bu filin çiftleşme döneminde olduğunu gördü. Çiftleşme dönemi, erkek fillerin gerçekten saldırganlaşabildiği ve çiftleşmeye daha fazla ilgi gösterebildiği bir dönemdir. Bunun potansiyel olarak tehlikeli bir duruma yol açabileceğini anlayarak, diğer 15 misafiri hala saklanma yerinde ve park alanındayken, dört misafirini araca bindirmeyi başardı.

Aracı üzerine sürdüğü fil korkmadı

Karar vermek için çok az zamanı olan Bongani, misafirlerini kurtarmak için fili onlardan uzaklaştırması gerektiğine karar verdi. Motoru çalıştırdı ve onu korkutmayı umarak doğrudan filin üzerine sürdü. Ancak bu agresif fil ayrılmaya niyetli değildi ve olduğu yerde kaldı.

Birkaç dakika sonra rehber file doğru ilerledi ve fil olduğu yerde kaldı. Sonra yerini korumak yerine giderek yaklaşıyordu. Sonunda gizli park alanının girişine vardılar.

Araca dişlerini geçiren fil, kamyonu sarstı

Bu noktada rehber bağırmaya ve çığlık atmaya başladı ve fili uzaklaştırmak için her şeyi denedi. Fil ise bunu bir meydan okuma olarak kabul etti ve araca kafa kafaya çarptı. Dişlerini kamyonun bombesine sokmayı başardı ve kolaylıkla kamyonu kaldırmaya başladı.

Kamyonda mahsur kalanlar, korku dolu anlar yaşadı

Saklanan misafirler, kamyonu net bir şekilde görebiliyordu ve diğer dört kişi de kamyonun içindeydi. Kamyonların ön lastikleri yerden havalandı ve fil onları daha da yükseğe kaldırmaya devam etti.



Sonra kamyonu düşürdü ve rehberi koltuğunun etrafında zıplattı. Kamyondaki dört misafir de gezmeye çıktı. Ancak rehber sakinliğini korudu ve fili uzaklaştırmaya çalışmaya devam etti. Böylece, kamyonu düşürdükten sonra fil, rehberden ve kamyondan bıktı ve sonunda hareket etmeye karar verdi.