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    Güney Afrika’da havuzdan timsah çıktı

    Güney Afrika'da bir evin yüzme havuzunda timsah bulundu.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 23:50
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 04:41
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    Güney Afrika’da havuzdan timsah çıktı

    Güney Afrika’nın Kuzey Batı Eyaleti’ndeki Moedwil bölgesinde, yerel saatle 01.53 sıralarında timsah, bir ailenin evinin arka bahçesinde bulunan havuza girdi.

    HAVUZDA GÖRDÜKLERİ TİMSAHLA ŞAŞKINA GÖNDÜLER

    Sabah uyanan aile, havuzda gördükleri timsah karşısında şaşkına döndü. Aile, yetkilileri arayarak yardım istedi.

    Yerel medya, uzmanların timsahı çıkararak, doğal yaşama saldığını aktardı.

    Güney Afrika’da havuzdan timsah çıktı-Video

    Güney Afrika’da havuzdan timsah çıktı #1

    Güney Afrika’da havuzdan timsah çıktı #2

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