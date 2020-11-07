Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.16%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Güney Afrika'da hızını alamayan araç havaya uçtu

    Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı
    • İHA
    • 07.11.2020 - 06:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Afrika'da hızını alamayan araç havaya uçtu

    Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinin Makhanda bölgesinde akıl almaz bir kaza yaşandı.

    Makhanda sokaklarında akşam saatlerinde yüksek hızda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından döner kavşağa çarptı.

    Araç, kazanın şiddeti ile metrelerce havaya yükselerek yolun karşısında bulunan duvara çarparak durabildi.

    YARALI OLARAK KURTULDU

    Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, dikkatsiz sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    Yürekleri hoplatan kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Güney Afrika'da hızını alamayan araç havaya uçtu İZLE

    Güney Afrika da hızını alamayan araç havaya uçtu #1

    Güney Afrika da hızını alamayan araç havaya uçtu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir