Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 işçi öldü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Enkaz altındaki 53 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA & Ensonhaber

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal basınında yer alan haberlere göre George şehrinin Victoria ve York caddelerinin köşesindeki çok katlı binanın çökmesiyle 75 işçi göçük altında kaldı.

George Belediyesi Sözcüsü Chantel Edwards-Klose, basına yaptığı açıklamada enkazdan çıkarılan 22 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

53 işçi enkaz altında

Klose, yaralı 20 işçinin hastaneye kaldırıldığını, hala enkaz altında bulunan 53 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Western Cape Afet Yönetiminden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile çok sayıda iş makinasının bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.