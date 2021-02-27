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    Güney Afrika'da maske uyarısı alan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı

    Markete maskesiz giren bir kadın çevredekilerin tepkisiyle karşılaşınca, insanların şaşkın bakışları arasında iç çamaşırını çıkararak yüzüne taktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 13:23
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    Güney Afrika'da maske uyarısı alan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı

    Güney Afrika’da bir kadın markete maskesiz girince uyarı aldı.

    Marketin güvenlik görevlisi, kadına maske takmasını aksi halde alışveriş yapamayacağını ve marketten çıkarılacağını söyledi.

    Duruma sinirlenen kadın, iç çamaşırını çıkarıp maske diye yüzüne taktı.

    “TEBRİK EDERİM”

    Olaya tanıklık eden biri ise iç çamaşırını yüzene takan kadına, “Aferin, tebrik ederim” dedi.

    Güney Afrika'da maske uyarısı alan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı VİDEO

    Güney Afrika da maske uyarısı alan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı #1

    MİDE BULANDIRICI BULUNDU

    Videonun sosyalmedya üzerinden yayınlanmasından sonra insanlar, kadını markete maskesiz girdiği için sert bir şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise görüntünün mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

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