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    Güney Afrika'da petrol rafinerisi patladı: 2 ölü

    Henüz bilinmeyen bir nedenle petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 16:50
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    Güney Afrika'da petrol rafinerisi patladı: 2 ölü #1

    Güney Afrika’nın Cape Town kentindeki petrol rafinerisinde patlama yaşandı.

    Polisin yaptığı açıklamada patlamanın sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Astron şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, "Önceliğimiz, tüm tesislerin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıntıları netleştirdiğimiz zaman daha fazla bilgi aktarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Güney Afrika'da petrol rafinerisi patladı: 2 ölü #2

    Güney Afrika'da petrol rafinerisi patladı: 2 ölü #3

    Güney Afrika'da petrol rafinerisi patladı: 2 ölü #4

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