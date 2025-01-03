Güney Afrika'da uçakta daha fazla alkol verilmeyen yolcu olay çıkardı

Haber Merkezi

Güney Afrika’nın Durban şehrinden kalkan yolcu uçağında panik dolu anlar yaşandı.

Güney Afrika Yayın Kurumu (SABC) müdürü olduğu öğrenilen Nobuntu 'Nobs' Mkhize isimli yolcu, yolculuk boyunca uçakta alkol tüketti.

İyice sarhoş olan Mkhize, tekrar alkol isteyince kabin ekibi kadına daha fazla alkol vermeyi reddetti.

KABİN GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Güney Afrika'nın üst düzey medya patronu olduğu bilinen kadın, uçuş görevlisine içki bardağını fırlattı.

FlySafair uçağı Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki varış noktasına ulaşamadan önce yakındaki yolculardan bazıları o anı telefonlarına kaydetti.

SALDIRI ANINI KAYDETTİLER

Uçak içinde çekilen görüntülerde, bazı yolcuların koltuklarının üzerinden uzanarak uçuş görevlilerine kadını kontrol altına almaları için yardım etmeye çalıştıkları görüldü.

Mkhize'nin, ellerini saldırıyı engellemek için havaya kaldıran bir hostesin yüzüne içkisini fırlatırken "Bunu yapamazsınız" diye bağırdığı duyuldu.

'SARHOŞ DEĞİLDİM DAVA AÇACAĞIM' DEDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre Mkhize, olaydan sonraki gün sarhoş olduğunu reddetti ve havayolu şirketine dava açmayı planladığını söyledi.

FlySafair sözcüsü Kirby Gorden, skandal olayla ilgili olarak "Bu tür davranışları kınıyoruz. Uçuş görevlilerinin birincil görevi güvenlik görevlileridir ve görevlerine müdahale etmek cezaî bir suçtur." dedi.