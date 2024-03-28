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Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü

Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'nın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi neticesinde, taşıdığı 46 kişiden 45'inin yaşamını yitirdiği, 8 yaşındaki bir çocuğun ise ağır yaralı bir şekilde kazadan kurtulduğu bildirildi.