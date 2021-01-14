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    Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı

    Satılığa çıkarılan evi kontrole giden çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 21:53
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    Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı

    Güney Afrika’da yaşayan David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan evi kontrele gitti.

    Çift, o sırada oldukça ilginç bir an yaşandı.

    ASLANLAR KARŞILADI

    David ve eşi, villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı ve o anları kayda aldı.

    Afrika medyasından Triangle'ın haberinde ise aslan sürüsünün, dinlenmek için villanın bahçesini seçtiği belirtildi.

    Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı #1

    KAPI SESİNE UYANDILAR

    Gördükleri karşısında şaşkına dönen ikili kapıyı kapatırken, uyuyan aslanlar da çıkan ses üzerine ayaklandı.

    "EVİ TERK ETTİK"

    Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David, " Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik"diye konuştu.

    Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı

    Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı #2

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