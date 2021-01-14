Satılığa çıkarılan evi kontrole giden çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı.

Güney Afrika’da yaşayan David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan evi kontrele gitti.

Çift, o sırada oldukça ilginç bir an yaşandı.

ASLANLAR KARŞILADI

David ve eşi, villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı ve o anları kayda aldı.

Afrika medyasından Triangle'ın haberinde ise aslan sürüsünün, dinlenmek için villanın bahçesini seçtiği belirtildi.

KAPI SESİNE UYANDILAR

Gördükleri karşısında şaşkına dönen ikili kapıyı kapatırken, uyuyan aslanlar da çıkan ses üzerine ayaklandı.

"EVİ TERK ETTİK"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David, " Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik"diye konuştu.

Güney Afrikalı çiftin evini aslanlar bastı